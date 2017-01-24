ЄС вважає, що рішення Ізраїлю про будівництво поселень не відповідає міжнародному праву

Це випливає з поширеного зовнішньополітичною службою ЄС прес-релізу, передає ТАСС.

«Триваюче розширення поселень, незаконне з точки зору міжнародного права, оскільки воно суперечить резолюції Радбезу ООН 2334, йде врозріз і з багаторічною політикою ЄС, а також з рекомендаціями «близькосхідного квартету» (США, ЄС, ООН і РФ)», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що лише рішення, яке ґрунтується на принципі «дві держави для двох народів», може привести до миру.

«Дії ізраїльської влади підривають перспективи життєздатного мирного врегулювання», - наголошується в прес-релізі.

ЄС шкодує про те, що керівництво ізраїльської держави йде на такі заходи, незважаючи на «серйозну заклопотаність світової спільноти і протести, які звучать на різних рівнях».

Раніше керівництво Ізраїлю дозволило будівництво 2,5 тис. одиниць житла на Західному березі Йордану. В неділю ізраїльська влада схвалила будівництво 566 одиниць житла в Східному Єрусалимі. В ООН обидві ці області вважаються окупованою Ізраїлем території. Рішення було прийнято, незважаючи на ухвалену 23 грудня РБ ООН резолюцію 2334 з вимогою до Ізраїлю негайно припинити поселенську діяльність на окупованих палестинських землях.

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Керівництво Палестини вимагає від міжнародної спільноти «закликати до відповіді» владу ізраїльської держави і закликало країни світу до негайних дій.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН 23 грудня прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Резолюцію підтримали 14 членів Радбезу, американська сторона утрималася.

Ізраїль відмовився виконувати прийняту резолюцію Ради безпеки ООН.