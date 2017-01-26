У пошуках Санні: волонтери третю добу шукають червону панду, що втекла із зоопарку Вірджинії (відео)

19:54, 26 січня 2017
Світ
405 0

У працівників зоопарку дві версії втечі.

У пошуках Санні: у Вірджинії волонтери третю добу шукають зниклу панду /

Червона панда зникла із зоопарку на початку тижня, повідомляє ТСН.

Читайте такожУ парку біля підніжжя Великої китайської стіни амурський тигр убив туристку

Поки у людей дві версії втечі: зміна поведінки з початку шлюбного періоду або падіння зі слизькою гілки.

Активісти вже обшукали сусідні зі звіринцем двори, втім, поки що пошуки безрезультатні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #панда#зоопарк