У пошуках Санні: волонтери третю добу шукають червону панду, що втекла із зоопарку Вірджинії (відео)

Червона панда зникла із зоопарку на початку тижня, повідомляє ТСН.

Читайте такожУ парку біля підніжжя Великої китайської стіни амурський тигр убив туристку

Поки у людей дві версії втечі: зміна поведінки з початку шлюбного періоду або падіння зі слизькою гілки.

Активісти вже обшукали сусідні зі звіринцем двори, втім, поки що пошуки безрезультатні.