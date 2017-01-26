У пошуках Санні: волонтери третю добу шукають червону панду, що втекла із зоопарку Вірджинії (відео)
19:54, 26 січня 2017Світ
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У працівників зоопарку дві версії втечі.
У Вірджинії волонтери третю добу шукають зниклу панду / скріншот
Червона панда зникла із зоопарку на початку тижня, повідомляє ТСН.
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Поки у людей дві версії втечі: зміна поведінки з початку шлюбного періоду або падіння зі слизькою гілки.
Активісти вже обшукали сусідні зі звіринцем двори, втім, поки що пошуки безрезультатні.
У пошуках Санні: у Вірджинії волонтери третю добу шукають зниклу панду
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