Новою "Міс Всесвіту" стала француженка (фоторепортаж)

Корону "Міс Всесвіту" цього року завоювала 24-річна парижанка Айріс Міттенер. На конкурсі в столиці Філіппін Манілі вона перемогла 85 претенденток зі всього світу. Про це пише Reuters.

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"Я була дуже здивована тим, що виграла. Я мріяла про конкурс "Міс Всесвіт". Про нього мріє кожна дівчинка. Сцена чудова, все чудово", - поділилася Айріс після нагородження.

Айріс навчається на хірурга-стоматолога. У разі перемоги вона планувала популяризувати гігієну порожнини рота по всьому світу.

Крім француженки, у фінал потрапили так само представниці Гаїті і Колумбії 25-річна Ракель Пелисье і 23-річна Андреа Товар.

До цього француженка тільки раз завойовувала корону – це відбулося в 1953 році.

"Міс Всесвіт" — щорічний конкурс краси, в якому беруть участь переможниці національних конкурсів. Після перемоги володарка корони підписує річний контракт, після чого подорожує по світу з рекламними цілями.