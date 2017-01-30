У Кремлі заявили, що нове керівництво США виступає за активізацію врегулювання конфлікту в Україні

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, відповідаючи на запитання УНІАН, яка позиція США щодо врегулювання конфлікту в Україні за підсумками телефонної розмови президентів США й Росії.

«Американська сторона є переконаною прихильницею тієї точки зору, що не можна дозволити українській кризі перетвориться на застарілу кризу, необхідна активізація зусиль для врегулювання цієї проблеми», - сказав прес-секретар Путіна.

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У теж час він заявив, що в позиції Кремля «нічого не змінилося», і він виступає за безальтернативність реалізації Мінська-2».

«У першу чергу - реалізація Мінських домовленостей з боку Києва, без будь-якого подвійного або потрійного трактування цих домовленостей. Саме це може стати запорукою успіху. Саме з цим ми поки що свідчимо таке істотне провисання, що не сприяє вирішенню цієї проблеми», - підкреслив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН,28 січня президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп у ході телефонної розмови домовилися налагодити партнерську співпрацю щодо конфлікту в Україні.

"Порушено також основні аспекти кризи в Україні. Домовлено налагодити партнерську співпрацю за всіма цими та іншими напрямами", - зазначили в Кремлі.