Путіну відмовлять у третьому терміні?

У середу Центрвиборчком повинен ухвалити рішення про можливість проведення загальноросійського референдуму про третій президентський термін.

Нагадаємо, що 18 вересня до ЦВК з виборчої комісії Північної Осетії надійшли документи про створення в республіці ініціативної групи з винесення на референдум питання чи "Згодні ви з тим, що одна особа не може займати пост президента РФ більше двох термінів поспіль?".

За даними газети, Центрвиборчком має намір заборонити проведення подібного референдуму.

Як розповіла виданню член ЦВК Олена Дубровіна, саме питання, запропоноване для плебісциту, сформульоване так, що "перетворює цей референдум на безглуздий захід". Якщо більшість росіян дадуть відповідь "так", то до жодних правових наслідків це не приведе: народ "всього лише підтвердить чинну норму Конституції", відзначила Дубровіна.

В той же час, якщо більшість скаже "ні", то плебісцит буде визнаний таким, що не відбувся, оскільки, згідно статті 80 конституційного закону "Про референдум", рішення вважається прийнятим, тільки якщо за питання референдуму проголосувало більше половини учасників референдуму", пояснила член ЦВК.

При цьому експерти виборчої комисси підкреслюють, що навіть якщо питання було б сформульоване інакше (наприклад, чи "Згодні ви з тим, що одна особа може займати пост президента РФ більше двох термінів поспіль?"), він усе одно, швидше за все, не був би визнаний легітимним. Позитивна відповідь на таке питання не вела б до безпосередньої зміни Конституції, оскільки ця процедура детально прописана в основному законі і не припускає ухвалення конституційних поправок на референдумі, роз`яснили в ЦВК.

Таким чином, після винесення Центрвиборчкомом рішення норма про два терміни зможе бути скасована лише шляхом проведення конституційних поправок через Держдуму, Раду федерації і регіональні парламенти.

Лента.ру