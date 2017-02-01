WikiLeaks повідомила про наявність тисяч документів на Ле Пен і Фійона
Міжнародна організація WikiLeaks, що спеціалізується на оприлюдненні секретних даних, заявила про наявність в її розпорядженні декількох тисяч документів, які мають відношення до кандидатів у президенти Франції Марін Ле Пен і Франсуа Фійона.
Про це WikiLeaks повідомляє у своєму Twitter.
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Деталі змісту документів не розкриваються, повідомляється лише про їхню кількість. Зокрема, щодо Ле Пен організація має 1138 документів, а стосовно Фійона – 3630.
From our archives: 1,138 documents on French presidential candidate Marine Le Pen https://t.co/mnvzibm2YXpic.twitter.com/v5JXrz1FO9— WikiLeaks (@wikileaks) 1 февраля 2017 г.
3,630 documents from our archives on French presidential candidate François Fillon https://t.co/ENIXZlecompic.twitter.com/fFWMNS3KHD— WikiLeaks (@wikileaks) 1 февраля 2017 г.
Як повідомляв УНІАН, французьке видання Le Canard Enchaine раніше повідомило, що Пенелоп Фійон заробила близько 500 тисяч євро, працюючи в якості помічника свого чоловіка в парламенті.
Кандидат в президенти Франції, екс-прем'єр Франсуа Фійон відкинув висунуті проти нього звинувачення у створенні фіктивного робочого місця і незаконній виплаті своїй дружині 500 тисяч євро протягом кількох років з коштів парламентського фонду.
Наприкінці січня він надав прокуратурі документи, які повинні свідчити про те, що його дружина Пенелоп дійсно працювала його помічником, а не просто отримувала зарплату.