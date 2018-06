WikiLeaks повідомила про наявність тисяч документів на Ле Пен і Фійона

Про це WikiLeaks повідомляє у своєму Twitter.

Деталі змісту документів не розкриваються, повідомляється лише про їхню кількість. Зокрема, щодо Ле Пен організація має 1138 документів, а стосовно Фійона – 3630.

From our archives: 1,138 documents on French presidential candidate Marine Le Pen https://t.co/mnvzibm2YXpic.twitter.com/v5JXrz1FO9