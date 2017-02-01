WikiLeaks повідомила про наявність тисяч документів на Ле Пен і Фійона

11:37, 01 лютого 2017
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Міжнародна організація WikiLeaks, що спеціалізується на оприлюдненні секретних даних, заявила про наявність в її розпорядженні декількох тисяч документів, які мають відношення до кандидатів у президенти Франції Марін Ле Пен і Франсуа Фійона.

Франсуа Фійон / REUTERS

Про це WikiLeaks повідомляє у своєму Twitter.

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Деталі змісту документів не розкриваються, повідомляється лише про їхню кількість. Зокрема, щодо Ле Пен організація має 1138 документів, а стосовно Фійона – 3630.

Як повідомляв УНІАН, французьке видання Le Canard Enchaine раніше повідомило, що Пенелоп Фійон заробила близько 500 тисяч євро, працюючи в якості помічника свого чоловіка в парламенті.

Кандидат в президенти Франції, екс-прем'єр Франсуа Фійон відкинув висунуті проти нього звинувачення у створенні фіктивного робочого місця і незаконній виплаті своїй дружині 500 тисяч євро протягом кількох років з коштів парламентського фонду.

Наприкінці січня він надав прокуратурі документи, які повинні свідчити про те, що його дружина Пенелоп дійсно працювала його помічником, а не просто отримувала зарплату.

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Теги: #wikileaks#Ле Пен#Фійон