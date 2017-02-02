Радник Трампа назвав запуск іранської ракети провокацією

Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Флінн назвав пуск ракети провокацією. За його словами, дії Тегерана порушують резолюцію Радбезу ООН 2015 року по врегулюванню ситуації навколо іранської ядерної програми.

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"У пункті 3 додатку до резолюції 2231 (2015) до Ірану звернений заклик не здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з розробкою і створенням балістичних ракет, розроблених таким чином, щоб вони були здатні доставляти ядерну зброю, включаючи запуски з використанням технології балістичних ракет", - йдеться в резолюції Радбезу.

Радник Трампа заявив, що запуск ракети і атака хуситів на корабель Саудівської Аравії є свідченням "дестабілізуючої поведінки Ірану на Близькому Сході".

Флінн також дорікнув адміністрації попереднього президента Барака Обами в нездатності адекватно реагувати на такі дії Ірану, як "транспортування зброї" та "підтримка тероризму".

Раніше з різким засудженням запуску ракети виступив також прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Він звинуватив Тегеран у "злісному порушенні" резолюції Радбезу ООН.

Влада Ірану вважає, що запуск був законним. "Ніхто не може впливати на наші рішення. Ми не дозволимо іноземцям втручатися в нашу оборонну політику", - заявив міністр оборони Ірану Хосейн Дехган 1 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Іран 29 січня вдруге здійснив тестовий запуск балістичної ракети середньої дальності, яка може нести ядерний заряд.