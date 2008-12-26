Британці обурені різдвяним вітанням президента Ірану

Британський уряд засудив трансляцію різдвяного телезвернення Махмуда Ахмадінеджада.

Іранський лідер, вітаючи британців із Різдвом, назвав Ісуса Христа «носієм справедливості, любові до ближніх, борцем із тиранією та дискримінацією».

За висловом Ахмадінеджада, якби Христос жив у наш час, він виступив би проти, «усіх експансіоністських держав, розпалювачів війни, окупантів і терористів».

Британські єврейські організації та посол Ізраїлю в Лондоні висловили обурення трансляцією, нагадавши про ворожі заяви Ахмадінеджада на адресу Ізраїлю, про порушення прав людини в Ірані та підтримку ним тероризму.

Радіо Свобода