Франція висловила готовність допомогти Україні

Дізнавшись про вибух в житловому будинку в Євпаторії, що забрав життя 27 осіб, у Франції висловили готовність допомогти Україні.

Як повідомили УНІАН в Посольстві Франції в Україні, про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних та європейських справ Франції.

“Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих та заявляємо про нашу солідарність з українською владою у час важких обставин. Франція висловлює свою готовність відповісти на прохання про допомогу, з яким може звернутися українська влада”, - зазначається, зокрема, у заяві.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку.

Попередньою причиною трагедії вважається вибух балонів із киснем і ацетиленом, які зберігалися в підвалі п`ятиповерхівки й належали ЖЕКу.