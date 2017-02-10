ЗМІ дізналися подробиці нальоту російської авіації на позиції турецької армії у Сирії

За словами джерел в органах військового управління, координати цілей для завдання ударів, обрані на основі космічної та агентурної розвідки, були заздалегідь узгоджені по лінії генштабів обох країн й командування авіаційних угруповань, передає КоммерсантЪ.

Екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М і Су-34, а також штурмовики Су-25СМ мали достатній наліт, а більшість з них уже мали досвід виконання бойових завдань у Сирії, зазначається в статті.

За даними "Ъ", підготовка вчорашнього вильоту нічим не відрізнялася від попередніх. Отримавши завдання, літаки вилетіли з авіабази Хмеймім в провінції Латакія і пройшли в напрямку Ель-Баба.

"Упізнавши ціді, пілоти здійснили близько 8:40 ранку скидання бомб, причому, як стверджують самі військові, "без критичних відхилень". Після повернення авіації у Хмеймім російська сторона була сповіщена про інцидент", - йдеться в статті.

Читайте також"Ненавмисно": Міноборони РФ обговорило з Анкарою авіаудар по турецьким військовим в Сирії

За припущенням джерел "Ъ", однією з причин трагедії могло стати неузгоджене переміщення турецьких сухопутних військ у заздалегідь визначений для завдання авіаудару квадрат. Спільне розслідування причин події має підтвердити або спростувати цю гіпотезу.

Одразу після перших повідомлень про трагедію в районі Ель-Баба — коли ще уточнювалося, чия саме авіація завдала удару по турецьких позиціях,— відбулася телефонна розмова президентів Володимира Путіна і Реджепа Тайїпа Ердогана, які, судячи з усього, вже були в курсі деталей інциденту. Російський лідер висловив турецькому колезі співчуття, а приблизно через 20 хвилин після інформації про цю бесіду представники турецького командування вперше заявили про причетність до інциденту російських ВКС.

Судячи з перших виступів офіційних осіб Анкари (і військові, й політики спеціально наголошували, що йдеться про ненавмисну помилку з боку російського літака), до охолодження відносин з Москвою цей трагічний випадок не призведе.

Як повідомляв УНІАН, троє турецьких військових загинули в результаті атаки російської авіації в районі сирійського міста Ель-Баб.