Могеріні: США повинні відмовитися від втручання у європейську політику

Про це заявила Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє РБК з посиланням на Deutsche Welle.

Свою заяву Могеріні зробила в ході візиту до США, після зустрічі з новим держсекретарем Рексом Тіллерсоном. «Ми не втручаємося в політику США. І європейці очікують, що Америка не буде втручатися в європейську політику», — підкреслила глава європейської дипломатії.

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Могеріні зазначила, що вважає єдність у лавах європейських країн більш очевидною, ніж це здавалося ще кілька місяців тому. При цьому, коментуючи можливість укладення торговельної угоди між Великобританією, що залишає ЄС, і США, вона зазначила, що поки у Лондона немає такого права.

«Великобританія буде залишатися державою-членом Європейського союзу принаймні ще протягом двох років. І вона не буде в змозі вести переговори про будь-яких двосторонні торговельні угоди з третьою країною», — заявила Могеріні.

Як повідомляв УНІАН раніше, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз збереже єдність у політиці збереження санкцій проти Російської Федерації до повного виконання Мінських угод, але не впевнена, що в США також будуть дотримуватися такої єдності.

Могеріні обговорила з Тіллерсоном питання про те, як ЄС і США можуть найкращим чином сприяти повній імплементації Мінських угод. Могеріні заявила, що справжня мета полягає в досягненні миру в Україні з урахуванням міжнародного права, що також стосується і Криму.