ЄС: Росія та Україна мають самі вирішити свій конфлікт

Євросоюз не має наміру займати ставати на чийсь бік в газовому конфлікті між Росією та Україною, заявив віце-прем`єр головуючої в ЄС Чехії Александр ВОНДРА.

«Ми відмовляємося стати на бік кого-небудь у цьому диспуті. Це комерційна суперечка, ми не знаємо всіх деталей всіх контрактів, які є конфіденційними”, - цитує слова А.ВОНДРИ радіостанція “Контакт”.

Водночас чеський віце-прем`єр закликав російську та українську сторони якнайскоріше врегулювати газову суперечку. “Росія та Україна мають самі вирішити свій конфлікт якомога швидше”, - заявив він.

За його словами, ЄС не виступатиме в ролі посередника у врегулюванні комерційної суперечки між Росією та Україною, «але наполягатиме на дотриманні ними договорів, оскільки під сумнів поставлені надійність “Газпрому” як постачальника газу та України як держави – транзитера».

Наразі в турне країнами ЄС перебувають віце-президент "Газпрому" Олександр МЕДВЄДЄВ та українська делегація на чолі з міністром енергетики Юрієм ПРОДАНОМ, які роз`яснюють європейцям свої позиції.

Як повідомляв УНІАН, ситуація з газопостачанням ЄС обговорюватиметься 5 січня в Брюсселі заступниками постійних представників 27 країн-членів цієї регіональної організації.

9 січня в бельгійській столиці відбудеться планове засідання координаційної групи ЄС по газу, на яке запрошені представники “Газпрому” і “Нафтогазу України”.