Столтенберг зустрінеться з Лавровим у Мюнхені: серед питань - ситуація в Україні

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголосив на необхідності збереження політичного діалогу з Російською Федерацією, аби зменшити політичне напруження через посилення військової присутності на східних рубежах Альянсу. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Брюсселі.

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Очільник Альянсу підтвердив, що проведе зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. На його думку, така зустріч стане придатною платформою для продовження діалогу з Росією.

"Я з нетерпінням очікую на зустріч, тому що НАТО дотримується двоєдиного підходу по відношенню до Росії. Ми повинні бути непохитними та передбачуваними, і ми збільшуємо нашу присутність у східній частині Альянсу, щоб забезпечити необхідне і надійне стримування. Але разом з тим ми підкреслюємо необхідність збереження каналів для політичного діалогу відкритими, особливо у складні часи, як зараз", - наголосив Столтенберг.

Він також висловився за необхідність підтримання відкритого діалогу з Росією та нагадав, що минулого року відбулось три зустрічі Ради НАТО-Росія. "Ми очікуємо, що обговоримо широке коло питань, в тому числі ситуацію в Україні, але безсумнівно, також те, як ми можемо запобігти посиленню напруженості, як ми можемо запобігти непорозумінню, як ми можемо покращити прозорість, передбачуваність, тому що з більшою військовою присутністю у Європі, з більшою кількістю навчань та зі збільшенням напруження, завжди існує ризик, що інциденти чи нещасні випадки можуть статися", - сказав генсек Альянсу.