Голова секретної служби США Кленсі йде на пенсію після 30 років на держслужбі

Як йдеться в повідомленні відомства, Кленсі займав посаду директора протягом двох років, під час яких він успішно керував співробітниками під час найскладніших за всю 151-річну історію служби завдань.

Кленсі, уродженець Філадельфії, почав свою кар'єру в 1984 році в філадельфійському офісі Агенції.

Як зазначає відомство, він був добре відомий серед співробітників секретної служби, як щирий і справжній лідер. Його досягнення включали рекордне збільшення прийому на роботу. «Його особистого і м'якого стилю спілкування буде дуже не вистачати», – йдеться в повідомленні.

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«Родина Секретної служби вдячна за його виняткове лідерство, і бажає йому всього найкращого у наступній главі його життя», – резюмували у службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошувалось у листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією, що підірвало довіру до нього.