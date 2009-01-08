Чехія готує «план Б» на випадок повторної відмови ірландців підтримати Лісабонську угоду.

Про це пише сьогодні ірландська газета Thwe Irish Times.

«Щодо складу Єврокомісії ми повинні бути готовими до обох можливих сценаріїв: одного - якщо Лісабонська угода набере чинності до кінця року, іншого – якщо нам доведеться працювати в рамках чинної Ніцької угоди», - заявив виданню віце-прем’єр-міністр Чехії Александр ВОНДРА.

Чинна нині Ніцька угода передбачає, що у випадку, якщо кількість членів ЄС сягне 27-ми, то склад Комісії має бути зменшений на одну особу. Водночас в рамках Лісабонської угоди країни-члени ЄС домовилися, що кожна країна буде представлена своїм комісаром в складі Єврокомісії.

Видання зазначає, що в Брюсселі дипломати вже обговорюють можливість скорочення Єврокомісії, якщо ірландці на повторному референдумі восени цього року знову не підтримають Лісабонську угоду.

На сьогодні існує пропозиція щодо скорочення кількості комісарів до 26-ти. Одна з пропозицій передбачає, що одна країна, представник якої посідатиме посаду Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, не матиме свого комісара. Однак ця ідея непопулярна в Іспанії, чий представник Хав’єр СОЛАНА зараз обіймає цю посаду.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27-ми країн-членів ЄС, де відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди, угода не була підтримана. Проти висловилися 53% ірландців, які взяли участь в референдумі.

17 листопада 2008 року міністр закордонних справ Ірландії Майкл МАРТІН заявив, що Ірландія для підтримки Лісабонської угоди хоче збереження за собою посади комісара.

12 грудня 2008 року лідери ЄС на саміті в Брюсселі погодилися на збереження посади комісара за кожною країною-членом ЄС, а Ірландія вирішила провести повторний референдум до жовтня 2009 року.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

На сьогодні угоду ратифікували 25 із 27-країн-членів ЄС. Ще одна країна, яка не ратифікувала угоду – головуюча зараз в ЄС Чехія, – обіцяє ратифікувати до кінця свого головування у червні.