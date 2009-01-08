Чехія готує «план Б»
"Ми повинні бути готовими..."
|Александр ВОНДРА
Про це пише сьогодні ірландська газета Thwe Irish Times.
«Щодо складу Єврокомісії ми повинні бути готовими до обох можливих сценаріїв: одного - якщо Лісабонська угода набере чинності до кінця року, іншого – якщо нам доведеться працювати в рамках чинної Ніцької угоди», - заявив виданню віце-прем’єр-міністр Чехії Александр ВОНДРА.
Чинна нині Ніцька угода передбачає, що у випадку, якщо кількість членів ЄС сягне 27-ми, то склад Комісії має бути зменшений на одну особу. Водночас в рамках Лісабонської угоди країни-члени ЄС домовилися, що кожна країна буде представлена своїм комісаром в складі Єврокомісії.
Видання зазначає, що в Брюсселі дипломати вже обговорюють можливість скорочення Єврокомісії, якщо ірландці на повторному референдумі восени цього року знову не підтримають Лісабонську угоду.
На сьогодні існує пропозиція щодо скорочення кількості комісарів до 26-ти. Одна з пропозицій передбачає, що одна країна, представник якої посідатиме посаду Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, не матиме свого комісара. Однак ця ідея непопулярна в Іспанії, чий представник Хав’єр СОЛАНА зараз обіймає цю посаду.
Як повідомляв УНІАН, 12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27-ми країн-членів ЄС, де відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди, угода не була підтримана. Проти висловилися 53% ірландців, які взяли участь в референдумі.
17 листопада 2008 року міністр закордонних справ Ірландії Майкл МАРТІН заявив, що Ірландія для підтримки Лісабонської угоди хоче збереження за собою посади комісара.
12 грудня 2008 року лідери ЄС на саміті в Брюсселі погодилися на збереження посади комісара за кожною країною-членом ЄС, а Ірландія вирішила провести повторний референдум до жовтня 2009 року.
Довідка УНІАН. 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.
Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.
На сьогодні угоду ратифікували 25 із 27-країн-членів ЄС. Ще одна країна, яка не ратифікувала угоду – головуюча зараз в ЄС Чехія, – обіцяє ратифікувати до кінця свого головування у червні.