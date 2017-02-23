Маккейн таємно відвідав Сирію - ЗМІ

Сенатор відвідав сирійське місто Кобані. Під час зустрічі обговорювалися питання боротьби з "Ісламською державою", зокрема звільнення від радикальних ісламістів Ракки, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на чиновників, передає 112.ua.

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Видання зазначає, що Маккейн став першим представником американської влади, який поїхав на контрольовану курдами територію. Перед цією зустріччю сенатор відвідав Саудівську Аравію.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів по врегулюванню ситуації в Сирії.