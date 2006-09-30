Грузія вживає заходи для посилення енергетичної безпеки

Грузія вживає всі необхідні заходи для підвищення рівня енергетичної безпеки країни, щоб бути готовою до "будь-якого сюрпризу взимку", заявив журналістам міністр енергетики Грузії Ніколоз Гілаурі, повідомляє агентство "Новини-Грузія".

"Ми провели роботи для того, щоб бути готовими до будь-якої несподіванки - це не тільки реабілітація місцевих ГЕС і місцевих мереж, а й (досягнення) певних попередніх домовленостей з усіма своїми сусідами. Якщо нам знадобиться, ми зможемо здійснити імпорт електроенергії і газу з інших країн", - оголосив міністр, додавши, що "ми робимо максимально все для того, щоб підсилити свою енергобезпеку".

"У нас буде можливість імпорту електроенергії як з Туреччини, так і з Ірану, Вірменії і, певною мірою, з Азербайджану. У постачаннях газу нашим партнером номер один залишається поки що Росія, хоча в разі потреби, ми зможемо одержати газ від консорціуму Шах-Деніз (Азербайджан) цього року вже в обсязі близько 300 мільйонів кубічних метрів", - повідомив Гілаурі.

Під час мого візиту до Туреччини був підписаний документ, який є продовженням договору, оформленого минулого року, сказав він далі. Ми зможемо протягом цієї зими одержувати у будь-який час, коли виникне потреба, 100 мегават, і ми цю електроенергію можемо повернути протягом (майбутнього) літа - в цьому випадку платити готівкою Грузії не доведеться.

Міністр також повідомив, що в п`ятницю був у Єревані, де відбулася тристороння зустріч на рівні міністрів енергетики Грузії, Ірану і Вірменії. Був підписаний документ, за яким Грузія зможе цієї зими купувати електроенергію з Вірменії і з Ірану за тим же принципом, - одержане від експортерів вона гаситиме постачаннями електроенергії майбутнім літом.

РІА "Новости"