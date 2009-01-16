Літак зі 150-ма пасажирами на борту впав у Гудзон (фоторепортаж)

Пасажирський літак, на борту якого було 155 людей, впав у річку Гудзон у Нью-Йорку.

Уже за кілька хвилин після аварії до літака підійшли катери та пороми рятувальників. Усіх 150 пасажирів і 5-х членів екіпажу вдалося витягти з крижаної води живими. Щоправда, дехто зазнав незначних травм.

“Ейрбас А-320” вилетів із нью-йоркського аеропорту й мав летіти у Північну Кароліну. Однак уже за три хвилини після злету почав падати.

За попередніми даними, причиною аварії стало зіткнення повітряного судна з птахами, через яке у літака відмовили одразу два двигуни.

ICTV