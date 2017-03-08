Уряд Ісландії планує зрівняти оплату праці жінок і чоловіків

Як передає Deutsche Welle, в уряді Ісландії у середу, 8 березня, заявили, що нерівність в оплаті праці чоловіків та жінок має бути повністю подолана до 2022 року.

Згідно з планами уряду, нововведення стосуватимуться всіх підприємств, кількість найманих працівників на яких перевищує 25 осіб.

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У жовтні 2016 року тисячі ісландських жінок влаштували протест проти нерівних умов оплати праці в країні, залишився свої робочі місця. Жіночі правозахисні групи підрахували, що час, проведений жінками на роботі після початку акції, не оплачується, порівняно з оплатою праці чоловіків.

Нагадаємо, згідно з даними Eurostat, абсолютно у всіх країнах Євросоюзу чоловіки на керівних посадах отримують більшу оплату, ніж жінки. Найбільшою різниця в оплаті праці керівних працівників підприємств між чоловіками і жінками є в Угорщині (33,7 відсотка), Італії (33,5), Чехії (29,7), Словаччині (28,3), Польщі (27,7), Австрії (26,9), Німеччині (26,8) і Португалії (25,9).