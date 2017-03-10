Переобрання Туска головою Євроради нічого не змінює в європейській політиці Польщі – МЗС країни

Як передає «Радіо Польща», про це сказав міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський у коментарі виданню wPolityce.pl.

На запитання про те, чи є переобрання Туска на посаду голови Європейської ради кроком назад польської дипломатії, глава польського МЗС відповів:

«Очевидно, що це програна битва, яка, однак, в нашій європейській політиці нічого не змінює. Дональд Туск не допомагав нам протягом останніх двох з половиною років, про що ми і говоримо. І те, що він зберіг свою посаду, означає, що й надалі з його боку ми не отримаємо допомоги. Це нічого не змінює», - сказав польський міністр.

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Водночас глава польського МЗС зазначив, що тепер видно, в якому напрямку розвивається Європа.

«Ми знаємо, що це тепер Євросоюз, який слухає Берлін. Він не соромиться і не використовує якихось дипломатичних прийомів, а лише твердо домагається здійснення своїх цілей. І над цим необхідно замислитися», - додав Ващиковський.

У свою чергу, прес-секретар правлячої у Польщі партії «Право і справедливість» Беата Мазурек заявила, що переобрання Дональда Туска президентом Європейської ради «не обіцяє Європі нічого доброго».

«За нашою оцінкою, таке рішення не обіцяє Європі нічого доброго, воно є поганим для Європи. Це вперше в історії, коли лідери держав ЄС підтримали людину всупереч уряду країни, громадянином якої ця людина є», - сказала вона.

При цьому Мазурек підтримала прем'єра Беату Шидло, яка «відважно захищала позицію польського уряду».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 з 28 глав держав і урядів країн-членів Європейського Союзу в ході саміту ЄС переобрали Туска головою Європейської ради на другий термін.

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59-річний польський політик, екс-прем'єр-міністр Польщі Туск займатиме посаду голови Європейської ради до 2019 року.

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло напередодні саміту Євросоюзу написала листа лідерам ЄС із закликом відмовитися від підтримки кандидатури Туска на його переобрання. У ньому йдеться, що Туск, перебуваючи на посаді глави Євроради, "грубо порушив" принципи політичного нейтралітету і втрутився у внутрішні справи Польщі.

Зокрема, критика на його адресу пов'язана з тим, що Туск фактично висловився на підтримку запровадження Брюсселем санкцій проти Варшави у зв'язку із звинуваченнями у відмові дотримуватися "верховенство закону і стандартів демократії", які лунають на її адресу.