Трамп назвав "фейком" інформацію про отримання журналістом його податкової декларації

16:07, 15 березня 2017
Світ
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Президент США прокоментував повідомлення про нібито наявність його податкової декларації у ведучої телеканалу MSNBC і піддав сумніву методи отримання інформації.

Дональд Трамп / REUTERS

«Хто-небудь насправді вірить в те, що цей репортер, про якого раніше ніхто не чув, «заліз у свій поштовий ящик» і знайшов мою декларацію @NBCNews ФЕЙКОВІ НОВИНИ!», — написав Трамп в твіттері.

Як повідомляв УНІАН. журналіст, про якого йде мова, Девід Кей Джонстон, колишній репортер New York Times і лауреат Пулітцерівської премії, заявив, що йому прислали поштою дві сторінки з податкової декларації Трампа за 2005 році, але він не знає джерело документів.

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Джонстон передав ці сторінки в редакцію MSNBC ведучою Рейчел Меддоу, яка розповіла про них під час ефіру.

Адміністрація Білого дому назвала незаконною публікацію податкової декларації Трампа журналісткою MSNBC.

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Теги: #США#Трамп#податки