Трамп назвав "фейком" інформацію про отримання журналістом його податкової декларації
Президент США прокоментував повідомлення про нібито наявність його податкової декларації у ведучої телеканалу MSNBC і піддав сумніву методи отримання інформації.
«Хто-небудь насправді вірить в те, що цей репортер, про якого раніше ніхто не чув, «заліз у свій поштовий ящик» і знайшов мою декларацію @NBCNews ФЕЙКОВІ НОВИНИ!», — написав Трамп в твіттері.
Як повідомляв УНІАН. журналіст, про якого йде мова, Девід Кей Джонстон, колишній репортер New York Times і лауреат Пулітцерівської премії, заявив, що йому прислали поштою дві сторінки з податкової декларації Трампа за 2005 році, але він не знає джерело документів.
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Джонстон передав ці сторінки в редакцію MSNBC ведучою Рейчел Меддоу, яка розповіла про них під час ефіру.
Адміністрація Білого дому назвала незаконною публікацію податкової декларації Трампа журналісткою MSNBC.
Does anybody believe that really a reporter, who nobody ever heard of, "went to his mailbox" and found my tax returns? @NBCNews FAKE NEWS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2017