У канадську тактичну гру Squad зі 150 тисячами відгуків додадуть українських військових

ЗСУ з'являться в Squad уже цього року.

Розробники тактичного шутера Squad з канадської студії Offworld оголосили, що в грі з'являться Збройні сили України як ігрова фракція.

Як написано в новому пості на сторінці Steam, додавання ЗСУ в гру зараз один із головних пріоритетів, і українські військові з'являться вже цього року. Разом із цим Offworld хоче оновити карти Східної Європи, переробивши деякі декорації, на кшталт рослинності та будівель.

Але розробникам уже є що показати. Offworld опублікувала 2 ілюстрації, за якими зрозуміло, який вигляд матимуть українські солдати в грі.

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Як написав блогер MoiDawg в X, лідер фракції має такий вигляд, ніби вже 3 роки не виїжджав із фронту. А деякі коментатори помітили, що військовий із помаранчевими окулярами схожий на Олександра Сирського.

Шутер Squad вийшов 2020 року і був добре прийнятий як критиками, так і гравцями. У гри понад 150 тисяч відгуків, 84% з яких позитивні.

Раніше ми розповідали, що шутер Splitgate 2 вийшов і одразу ж "зайшов назад", гру відправили на доопрацювання в бета-версію. Студія 1047 Games нещодавно провела скорочення.

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