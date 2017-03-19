Завтра стануть відомі імена співробітників ФСБ, яких підозрюють у відмиванні $22 мільярдів через Молдову

Розслідування цього масштабного злочину вже призвело до дипломатичного скандалу між Росією і Молдовою. Минулого тижня прем'єр-міністр Молдови і голова парламенту передали ноту протесту російському послу у зв'язку з масовими арештами, обшуками й допитами молдовських чиновників у Росії, повідомляє Новая газета.

Загалом молдавська влада говорить про 25 чиновників, які зазнавали тиску з боку російських спецслужб за останні кілька місяців. Один співробітник молдавського міністерства внутрішніх справ затримувався й допитувався 35 разів за останній час.

У Молдові таку поведінку російських спецслужб пов'язують не з політикою Кремля, а з бажанням окремих представників ФСБ перешкодити розслідуванню справи про відмивання 22 млрд доларів.

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У ноті протесту, переданій російському послу за інформацією Reuters, йдеться про те, що російські правоохоронні органи з 2014 року багато разів ігнорували прохання молдавських колег допомогти їм з розслідуванням і встановити походження виведених з Росії 700 млрд рублів.

З 2014 року в Молдові так і не дочекалися допомоги з боку російської влади в розслідуванні цієї справи. А потім почалися масові затримання й допити молдовських чиновників.

Протидія й небажання співпрацювати з боку російських правоохоронних органів і змусили чиновників Молдови припустити, що за схемою відмивання грошей стояли співробітники ФСБ.

Подробиці цього дипломатичного скандалу стали відомі "Новій газеті" в результаті спільного розслідування з Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), газетами the Guardian, Sueddeutsche Zeitung та іншими.

Так, виданню вдалося отримати унікальні дані про рух грошей рахунками компаній, які брали участь у відмиванні 22 млрд доларів. Цими даними ми поділилися з 61 журналістом з 32 країн світу.

"Наше спільне розслідування буде опубліковано у понеділок, 20 березня, одночасно в Росії, Молдові, Україні, Великобританії, Фінляндії, Данії, США, Італії, Нідерландах, Швейцарії та багатьох інших країнах", - йдеться у повідомленні.

Так, журналістам вдалося дізнатися, кому дісталася частина з виведених з Росії 700 млрд рублів, як ці гроші використовувалися для фінансування європейських партій, оплати контрабанди та багатьох інших цілей.