Мартін Шульц офіційно став кандидатом у канцлери Німеччини

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) під час партійного з'їзду в неділю, 19 березня, обрала Мартіна Шульца новим головою партії та висунула його кандидатом у канцлери від СДПН на парламентських виборах, які відбудуться восени 2017 року. За нього було віддано 100 відсотків голосів, пише Deutsche Welle.

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Колишній голова Європарламенту змінив на цій посаді Зігмара Габріеля, який очолював СДПН з 2009 року.

У своїй промові на з'їзді Шульц попросив однопартійців про розуміння у зв'язку з тим, що він представить конкретні пункти виборчої програми партії влітку. "Але одне я можу оголосити вже зараз: у нашій програмі йтиметься про справедливість, повагу та гідність", - сказав Шульц.

Він анонсував, що виборчу програму СДПН, яка є результатом дворічної роботи, презентують на партійному з'їзді в кінці червня в Дортмунді.

Також Шульц подякував чинному главі МЗС Німеччини Зігмару Габріелю, який наприкінці січня відмовився висуватися в канцлери й надалі очолювати партію та запропонував на цю роль його кандидатуру. Відкласти власні амбіції - "велике політичне та передусім людське досягнення, яке показує, якою особливою особистістю ти є", - сказав Шульц Габріелю.

Після того, як стало відомо, що Шульц буде кандидатом у канцлери рейтинг СДПН у Німеччині значно зріс, натомість рейтинг блоку партій Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) дещо знизився. Згідно з даними соціологів, зі зміною свого лідера СДПН за популярністю вперше з 2006 року випередила політичну силу Меркель.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого чинного канцлера ФРН Ангелу Меркель переважною більшістю голосів обрали лідером передвиборчого списку партії Християнсько-демократичний союз.