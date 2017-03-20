Російський танкер зіштовхнувся з рибальським човном біля берегів Барселони: зникли дві людини - ЗМІ

Російський танкер зіштовхнувся з рибальським човном біля берегів Барселони, в результаті чого зникли дві людини.

Про це повідомляє іспанська газета La Razon.

За інформацією видання, танкер зіштовхнувся з човном за 2,5 км від порту Барселони, звідки й вийшов. Після аварії човен затонув на глибині 150 метрів, двох рибалок вдалося врятувати, ще двоє пропали.

На місці події працюють рятувальники, водолази, а також співробітники загону рятування на водах. Над місцем, де сталася аварія, літає вертоліт.