Російський танкер зіштовхнувся з рибальським човном біля берегів Барселони: зникли дві людини - ЗМІ
21:53, 20 березня 2017Світ
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Після аварії човен затонув.
На місці працюють водолази / Fleetphoto.ru
Російський танкер зіштовхнувся з рибальським човном біля берегів Барселони, в результаті чого зникли дві людини.
Про це повідомляє іспанська газета La Razon.
За інформацією видання, танкер зіштовхнувся з човном за 2,5 км від порту Барселони, звідки й вийшов. Після аварії човен затонув на глибині 150 метрів, двох рибалок вдалося врятувати, ще двоє пропали.
На місці події працюють рятувальники, водолази, а також співробітники загону рятування на водах. Над місцем, де сталася аварія, літає вертоліт.
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