Сирійські повстанці підтвердили участь у переговорах в Женеві

Початок нового раунду межсирийских переговорів під егідою ООН у Женеві заплановано на 23 березня. Як очікується, переговори будуть тривати до 1 квітня, повідомляє Бі-бі-сі.

Як повідомила прес-секретар організації Алессандра Велуччі, всі запрошені сторони, які брали участь у попередньому раунді переговорів у лютому, підтвердили свою участь.

Учасники переговорів будуть обговорювати внесення змін до конституції Сирії, вибори і контртерористичні заходи.

До початку переговорів спецпосланець генерального секретаря ООН по Сирії Стеффан де Містура відвідує Москву, Ер-Ріяд і Анкару для узгодження деталей зустрічі.

Підготовка проходить на тлі боїв у східних районах Дамаска. Бої тривають вже кілька днів.

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У ніч на неділю повстанці почали артилерійський і ракетний обстріл центру міста. Вони підірвали два начинених вибухівкою автомобіля в районі Джобар.

Повстанці стверджують, що за останні дні їм вдалося повернути контроль над рядом територій, які раніше управлялися урядовими силами. Сили Башара Асада це не підтверджують.

У Дамаску повстанці контролюють лише кілька районів. Район Джобар розділений між урядовими силами і різними повстанськими угрупованнями, в тому числі джихадистські. Боротьба за контроль над цим районом ведеться вже більше двох років.