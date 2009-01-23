У Росії заперечують, що підтримують Тимошенко чи ще когось

У Росії спростовують твердження про підтримку того чи іншого потенційного кандидата у Президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив радник-посланник Посольства РФ в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ, реагуючи на виступ політологів, які висловлювали думку, що газові домовленості свідчать про підтримку Кремлем прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах.

В.ЛОСКУТОВ підкреслив, що Росія завжди працювала і працюватиме з тими представниками української влади, які були обрані або призначені відповідно до української Конституції і законодавства.

“Ми ведемо переговори з тими, хто є в Україні”, - сказав В.ЛОСКУТОВ, додавши: «коли починають говорити, що ви підтримуєте того чи того, це не відповідає реаліям».

Дипломат також дав високу оцінку підписаним домовленостям у газовій сфері. За його словами, Україна і Росія вперше з часу своєї незалежності переходять на ринкові основи взаємовідносин. Він також зазначив, що не можна говорити про те, що якась зі сторін програла, оскільки будь-який переговорний процес полягає у взаємному компромісі.