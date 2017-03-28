Оренда розкішної резиденції Медведєва коштувала 19 гривень у рік - ЗМІ

4108,49 гектарів землі в Івановській області РФ, на яких, імовірно розташована резиденція російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, були здані в оренду за 39 рублів і 32 копійки у рік (19 гривень).

Про це йдеться у відповіді на депутатський запит, спрямований КПРФ до адміністрації Івановської області, передає "Собеседник".

"Формально території господарства повернули статус пам'ятки природи, проте залишили в користуванні орендаря (фірми "Оріон", яка раніше називалася Керуюча компанія фонду "Дар" - Ред.), оскільки орендар цей дотримується екології й взагалі отримав 4108,49 заповідних га на 49 років у результаті аукціону", - йдеться в повідомленні.

Середня вартість оренди гектара землі в Івановській області на 49 років починається від 2 млн. "Тобто в кращому випадку заповідна ділянка Медведєва ніяк не може коштувати дешевше 8 млрд, або близько 165 млн рублів на рік", - розповіли ЗМІ.

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Також виданню стало відомо, що три роки тому на прохання "Оріона" обласна адміністрація дала добро на доставку в медведєвське господарство 50 маралів (включаючи 20 дорослих самців). Привезли тварин автомобільним транспортом прямо з Алтаю в приготований для них вольєр площею 124 га і за спеціально обумовленим графіком вже почали випускати на волю.

Нагадаємо, 2 березня Навальний оприлюднив фільм, в якому сказано, що Медведєв створив одну з найбільших і найбільш витончених корупційних схем в РФ. Представники Фонду боротьби з корупцією кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ й за кордоном, виявили яхти, і за геотегами, фото з «Інстаграму» і архівними записами встановили, де і хто на них плавав.