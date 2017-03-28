У Росії судам дозволили обмежувати можливість ЗМІ вести трансляції засідань

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє судам обмежувати можливість ЗМІ вести трансляції із залів судових засідань.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Зокрема, вносяться поправки до Кримінально-процесуального кодексу РФ у частині регламенту та протоколу судового засідання. Таким чином, відтепер трансляції засідань можна буде вести тільки з дозволу суду, причому будуть визначатися конкретні місця в залі, звідки їх можна проводити.

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«Фотографування, відеозапис або кінозйомка, а також трансляція відкритого судового засідання по радіо, телебаченню або в інформаційно-комунікаційній мережі інтернет допускається з дозволу головуючого у судовому засіданні», - йдеться у документі.

Крім цього, заборонено вести трансляції із засідань на стадії досудового провадження.

Також при проведенні трансляції необхідно буде вказувати в протоколі судового засідання назву ЗМІ або сайту в інтернеті, де ведеться трансляція.

Відмітка про те, що на засіданні була дозволена трансляція, буде ставитися в протоколі. Там же повинні бути перераховані всі ЗМІ, які транслювали процес.

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Держдума схвалила ці поправки 15 березня. 22 березня їх ухвалила Рада Федерації.

Пленум Верховного суду РФ у 2012 році видав постанову, в якій говорилося, що суддя не може обмежити право журналістів вести текстові трансляції онлайн. Записи в інтернеті і замальовки, згідно з постановою, відносяться до письмової форми фіксації ходу судового розгляду, яку підписаний сьогодні закон не обмежує.