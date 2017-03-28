У Держдепі США призупинили проведення брифінгів до затвердження нового речника

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки знову призупинили проведення брифінгів до завершення процедури затвердження нового речника відомства, що може тривати щонайменше два тижні.

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Про це повідомляє американське видання The Hill з посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

Посадовці повідомили, що Держдепартамент не проводитиме брифінгів, які зазвичай транслюються в прямому ефірі, щонайменше впродовж двох тижнів.

За повідомленнями, новим речником відомства повинна стати популярна ведуча з каналу Fox News Хізер Науерт.

Перший брифінг у Держдепартаменті після офіційного зайняття Дональдом Трампом посади президента відбувся 7 березня за участі виконуючого обов'язки речника Марка Тонера, який працює у Держдепі з часів попередньої адміністрації Барака Обами.