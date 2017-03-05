Трамп призначив прес-секретарем Держдепу ведучу улюбленого телешоу - Bloomberg

Новим прес-секретарем Держдепартаменту США стане ведуча з телеканалу Fox News Хізер Науерт. Про це Bloomberg повідомили два джерела, знайомих з ходом призначення.

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Науэрт – 47-річна ведуча ранкового шоу Fox & Friends. Вона вже прийняла цю пропозицію, але офіційно про призначення ще не оголошували. На електронний лист із проханням про коментарі вона не відповіла.

Хізер Науерт буде голосом і особою Держдепу. У Держдепі заявили, що зустрічі з пресою відновляться 6 березня, їх буде вести виконуючий обов'язки прес-секретаря Марк Тонер.

Трамп неодноразово хвалив Fox & Friends - казав, що він був прихильником шоу "протягом тривалого часу".