Польща створює спільний бойовий підрозділ з ФРН і Францією

Польща, Німеччина і Франція 28 січня ухвалили створити спільний оперативний бойового підрозділу "Веймар-ЄС (Weimar-EU Battlegroup)", передає агентство Associated Press.

До його складу увійдуть від 1500 до 2000 військовослужбовців. Основна роль відводиться польському контингенту, Франція і Німеччина надаватимуть підтримку.

"Веймар-ЄС" створюється на базі франко-польско-німецького політико-економічного об`єднання "Веймарський трикутник" і буде остаточно сформований до 2013 року.

"Веймарський трикутник" був заснований ще в 1991 році, основним його завданням було допомогти Польщі здійснити перехід від комуністичного минулого й інтегруватися до ЄС.

2006 року перед союзом були поставлені нові завдання: сприяти активізації і зміцненню економічної, політичної і культурної співпраці між трьома країнами.

Нагадаємо, що в ЄС існують 15 оперативних бойових підрозділів, які називаються Оперативний підрозділ ЄС (EUBG - European Union battlegroup). Приблизна чисельність кожного підрозділу - 1500 осіб.

Деякі з них формуються на мультинаціональній основі. Зокрема, Франція входить до франко-німецького оперативного підрозділу, франко-бельгійського і франко-іспанського. Польща очолює EUBG, куди також входять Німеччина, Словаччина, Латвія і Литва.

Підрозділи чергують за принципом ротації, так, щоб будь-якої миті виконання бойових завдань могли розпочати, принаймні, два EUBG.

Лента.ру