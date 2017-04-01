У Путіна прокоментували розслідування про "таємну імперію" Медведєва

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував розслідування Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального про нерухомість, якою імовірно користується прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, передає Новая газета з посиланням на інтерв'ю ABC News.

Журналіст запитав у Пєскова, як російський прем'єр Дмитро Медведєв "на державну зарплату" може собі дозволити "яхти, особняки та вілли", які, як стверджує Фонд боротьби з корупцією (ФБК), є у чиновника.

Пєсков наголосив, що всі державні службовці декларують свої доходи й звітують перед спецслужбами.

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"Ми всі – ті, хто працює на державу, — кожен рік подаємо декларації про доходи. Їх перевіряють спеціальні органи, які здійснюють подвійний контроль. Тому ті популістські звинувачення, які ми іноді бачимо у пресі від різних активістів — вони не відповідають дійсності, тому що вони [активісти] просто не володіють тією інформацією, яка доступна спеціальним службам", — відповів прес-секретар президента РФ.

Нагадаємо, 2 березня Навальний оприлюднив фільм, в якому сказано, що Медведєв створив одну з найбільших і найбільш витончених корупційних схем в РФ. Представники Фонду боротьби з корупцією кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ і за кордоном, виявили яхти, і за геотегами, фото з «Інстаграму» і архівними записами встановили, де і хто на них плавав.