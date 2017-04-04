ЗМІ: Колишній радник Трампа підтвердив ФБР контакти з агентами спецслужб Росії

В 2013 році, за два роки до приєднання до передвиборної команди Дональда Трампа, його радник із зовнішньої політики Картер Пейдж зустрічався з агентами російських спецслужб, які намагалися завербувати його, повідомляється в судових матералах, опублікованих BuzzFeed. Сам Пейдж підтвердив цю інформацію, пише Дождь.

У ЗМІ також потрапили документи ФБР, в яких Пейдж згаданий під кодовим ім'ям «Чоловік-1». За його словами, він співпрацював з американськими правоохоронними органами у розслідуванні цієї справи, так як «не хотів бути шпигуном».

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У документах йдеться, що ФБР допитувало Пейджа в рамках розслідування справи про трьох імовірних співробітників російської розвідки один з яких - Євген Буряков - був заарештований у США в 2015 році за звинуваченням у веденні діяльності іноземного агента без відповідної реєстрації. Його засудили до 30 місяців позбавлення волі, однак строк у США він відбувати не буде і зараз чекає депортації в Росію. Двоє інших чоловіків - Ігор Споришев і Віктор Піддубний - встигли покинути США.

За даними американських спецслужб, агенти працювали в США в якості представників російських структур. Зазначалося, що Споришев і Піддубний намагалися вербувати місцевих жителів в якості джерел інформації, а Буряков передавав ці доповіді Росії.

За даними американських спецслужб, агенти намагалися завербувати і «Чоловіка-1» в якості джерела інформації, обіцяючи допомогти з укладенням вигідних контрактів на його користь.

У документах слідства наводяться свідчення Пейджа, який описав, як періодично зустрічався і листувався з Віктором Піддубним. При цьому в паперах немає ніяких свідоцтв того, що Пейдж надавав Піддубному яку-небудь засекречену інформацію. За даними ФБР, «чоловік-1» надавав російським агентам свій погляд на сьогодення і майбутнє в енергетичній сфері і «надавав документи... про бізнес у сфері енергетики». Звинувачення Пейджу пред'явлені не були.

Ім'я Пейджа кілька разів згадується в непідтвердженому досьє, складеному колишнім агентом британських спецслужб Кристофром Стілом. У ньому стверджується, що передвиборча команда Трампа зустрічалася з представниками російської влади, і що у російської розвідки є «компромат» на американського президента.Раніше американські спецслужби опублікували матеріал, в якому говорилося, що Росія намагалася вплинути на вибори в США допомогою кібератак та ЗМІ.

Через скандал, пов'язаний із розмовою з російським послом, своєї посади в лютому позбувся радник з національної безпеки Трампа Майкл Флінн. ФБР, а також комітети Сенату і Палати представників США, ведуть розслідування про передбачувані зв'язки Трампа з Росією і втручання Москви в американські вибори.