Росія теж отримала "безвіз"
19:31, 06 квітня 2017Світ
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Росія отримала "безвіз" із Самоа - острівною державою у південній частині Тихого океану.
РФ теж отримала безвізовий режим, але із Самоа / REUTERS
Російська Федерація та Самоа підписали угоду про скасування віз. Про це повідомили у прес-службі МЗС РФ.
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"4 квітня у Веллінгтоні підписано угоду між урядом Російської Федерації та урядом Незалежної Держави Самоа про взаємне скасування візових вимог для громадян Російської Федерації й громадян Самоа", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. "За" проголосував 521 депутат ЄП, "проти" - 75, утрималися – 36.
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