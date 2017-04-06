Росія теж отримала "безвіз"

Російська Федерація та Самоа підписали угоду про скасування віз. Про це повідомили у прес-службі МЗС РФ.

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"4 квітня у Веллінгтоні підписано угоду між урядом Російської Федерації та урядом Незалежної Держави Самоа про взаємне скасування візових вимог для громадян Російської Федерації й громадян Самоа", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. "За" проголосував 521 депутат ЄП, "проти" - 75, утрималися – 36.