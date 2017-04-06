Трамп заявив про зміну ставлення до Асада через хіматаку в Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі.

Читайте такожТрамп пообіцяв знищити ІД для захисту цивілізації

Про це він повідомив у середу, 5 квітня, на спільній прес-конференції з королем Йорданії Абдаллою II в Білому домі, пишуть Reuters і CBS News.

Трамп зазначив, що його ставлення до подій в Сирії після цього суттєво змінилося.

При цьому Трамп відмовився говорити, які дії зробить його адміністрація у відповідь на події в Сирії. "Ви побачите", - зазначив президент США

"Я скажу вам, що це для мене неприйнятно. Атака на дітей мала на мене великий вплив. Моє ставлення до Сирії і Асада вже дуже сильно змінилося", - сказав Трамп.

Він додав, що хімічна атака вивела конфлікт в Сирії "на абсолютно новий рівень".

Як повідомляв УНІАН, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих в результаті можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун зросла до 72 осіб.