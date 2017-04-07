Сирійська опозиція повідомила про повне зруйнування авіабази Шайрат

База сирійських ВПС Шайрат в провінції Хомс майже повністю зруйнована в результаті американського ракетного удару в ніч на п'ятницю, 7 квітня. В результаті бомбардування загинули четверо сирійських військовослужбовців, в тому числі генерал, число поранених іде на десятки, повідомила опозиційна організація "Сирійський наглядова центр з прав людини" (SOHR), як передає DW.

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Раніше про загиблих і поранених в результаті авіаудару по базі Шайрат повідомив губернатор провінції Хомс Талал Баразі. Він, однак, не назвав точної кількості постраждалих. Сирійське державне телебачення назвало ракетний удар США наслідком "наклепницької кампанії в ЗМІ" після хімічної атаки в Хан-Шейхуні в провінції Ідліб. У ніч на 7 квітня США випустили близько 50 крилатих ракет по базі Шайрат.

Сирійська опозиція привітала дії США. Представник опозиційної коаліції Ахмад Рамадан висловив надію на те, що США продовжать авіаудари і повністю виведуть з ладу авіацію президента Сирії Башара Асада.

Рамадан стверджував, що на авіабазі Шайрат виготовляються бочкові бомби, а ракети оснащуються боєголовками з хімічними речовинами.