Заступник генсека НАТО у Києві: Удар США по Сирії став твердим сигналом режиму Асада
Геттемюллер зауважила, що наразі рано говорити, які будуть наслідки після нічного удару по Сирії.
Заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Роуз Геттемюллер заявляє, що нічний удар США по Сирії став твердим сигналом режиму президента Башара аль-Асада щодо неприйнятності застосування хімічної зброї проти цивільних громадян.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в рамках 10-го Київського безпекового форуму.
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Геттемюллер зауважила, що наразі рано говорити, які будуть наслідки після нічного удару по Сирії.
За її словами, у відповідь на "жахливий хімічний інцидент" відбулася зосереджена атака, мета якої полягала у тому, щоб "донести твердий і чіткий сигнал режиму Башара аль-Асада". "Але вона не мала на меті загострити ситуацію у будь-якому напрямку", - наголосила Геттемюллер.
При цьому вона підкреслила, що треба зачекати і проаналізувати, як будуть далі розвиватися події на тлі застосування хімічної зброї проти цивільних у Сирії.
Також вона привітала той факт, що перед здійсненням удару по базі сирійських військ американська сторона скористалася можливістю комунікації по каналам зв'язку з РФ, щоб повідомити про свої дії.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, вночі США завдали ракетного удару по авіабазі у Сирії у відповідь на ймовірну атаку з використанням хімічної зброї на місто, що утримується повстанцями.
Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 04:40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. У відомстві зазначили, що російські військові, які підтримують сирійський уряд, були поінформовані заздалегідь про цей крок з боку США.
У заяві Пентагону відзначається, що ракети були випущені по літаках, ангару, заправних станціях, складах техніки і озброєнь і засобах ППО на сирійській військовій базі Шайрат.
У Кремлі назвали удари США по Сирії «агресією проти суверенної держави в порушення норм міжнародного права під надуманим приводом».
У МЗС РФ заявили, що відмовляються від меморандуму з США про забезпечення безпеки польотів у Сирії.