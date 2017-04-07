Росія закликала Радбез ООН провести надзвичайне засідання через удар США в Сирії

Росія закликає Раду Безпеки ООН провести надзвичайне засідання через удар США в Сирії. Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

"Закликаємо Раду Безпеки ООН провести надзвичайне засідання для обговорення ситуації", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін назвав удари США по Сирії "агресією під надуманим приводом".

Читайте такожТрамп: ракетний удар по Сирії відповідає інтересам нацбезпеки США

7 квітня Збройні сили США завдали ракетного удару по авіабазі урядових військ президента Башара Асада. Два військових кораблі США, розташованих в Середземному морі, випустили щонайменше 50 ракет "Томагавк".

Перед цим Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув" червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі. Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".

У той же час, в Сирії назвали актом агресії ракетний удар США.