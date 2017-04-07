Медведєв вважає, що США вестимуть боротьбу з Асадом "на межі бойових зіткнень з Росією"

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що США вестимуть боротьбу з режимом сирійського президента Башара Асада «на межі бойових зіткнень з Росією».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Все. Залишки передвиборного туману розсіялися. Замість розтиражованої тези про спільну боротьбу з головним ворогом - ІДІЛ («Ісламською державою») адміністрація Трампа довела, що люто вестиме боротьбу із законним урядом Сирії. У жорсткій суперечності з нормами міжнародного права, без схвалення ООН. З порушенням власних процедур, що встановлюють необхідність попереднього повідомлення Конгресу про військову операцію, яка не пов'язана з нападом на США. На межі бойових зіткнень з Росією», - написав Медведєв.

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«Ніхто не перебільшує цінності передвиборних обіцянок, але все ж є межі пристойності. За ними - абсолютна недовіра. Що зовсім сумно для наших вкрай зіпсованих відносин. І, звичайно, втішно для терористів», - додав він.

Також Медведєв додав, що «своєю військовою акцією» адміністрація президента США довела «і свою несамостійність, свою крайню залежність від думки вашингтонського істеблішменту, який різко критикував в інавгураційній промові новий президент».

«Одразу після його обрання я помітив, що все залежатиме від того, як швидко зламає передвиборчі установки Трампа існуюча машина влади. Їй знадобилося два з половиною місяці», - додав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені в\о 4.40 за сирійським часом з есмінців в східній частині Середземного моря. Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.

Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули дев'ять цивільних осіб, в тому числі четверо дітей. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.