Рятувальники виявили шістьох загиблих на місці обвалу житлового будинку в Польщі

Тіло шостого загиблого виявлено в руїнах кам'яного житлового будинку, що обрушився на заході Польщі. Про це повідомив центр координації рятувальної операції пожежної охорони у Вроцлаві, передає ТАСС.

Згідно наявної інформації, більша частина завалів вже розібрана і рятувальники не очікують знайти когось ще. Однак рятувальна операція триватиме до тих пір, поки не будуть перевірені всі уламки і елементи зруйнованого будинку.

В будинку було прописано 17 жителів. Стало відомо, що після обвалення три людини змогли самі вибратися з-під завалів. Ще кілька мешканців будинку у момент обвалу були в місті. Чотирьох рятувальники виявили під завалами з пораненнями різного ступеня тяжкості, вони відправлені до лікарні.

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Трагедія сталася близько 09:00 ранку за місцевим часом. Ймовірна причина події - вибух побутового газу. Обрушилося близько 80% двоповерхового житлового будинку довоєнної споруди.

На місце трагедії прибули прем'єр-міністр країни Беата Шидло і голова МВС Маріуш Блащак. Вони планують зустрітися з рятувальниками, потерпілими, родичами і близькими загиблих.