Підозрюваний у скоєнні теракту в Стокгольмі визнав свою провину - ЗМІ
На допиті Акілов зізнався у скоєнні злочину, а також сказав, що задоволений тим, що зробив, і досяг, чого хотів.
Громадянин Узбекистану Рахмат Акілов, який підозрюється у скоєнні теракту в Стокгольмі 7 квітня, в ході допиту дав свідчення, повідомляє "Дощ", посилаючись на Expressen.
За інформацією видання, на допиті Акілов зізнався у скоєнні злочину, а також сказав, що задоволений тим, що зробив, і досяг, чого хотів.
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Офіційно ця інформація не підтверджена.
Напередодні прокуратура Швеції повідомила про затримання підозрюваного в скоєнні теракту 7 березня. За інформацією Aftonbladet, це 39-річний громадянин Узбекистану. Пізніше Expressen назвало його ім'я — Рахмат Акілов.
Шведські правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у цій справі. Він поміщений в ту ж в'язницю, що і перший затриманий.
Як повідомляв УНІАН, у Стокгольмі 7 квітня на одній з найжвавіших пішохідних вулиць Дроттнінгатан вантажний автомобіль протаранив натовп людей. Загинуло чотири людини, 15 отримали поранення.