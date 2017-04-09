Підозрюваний у скоєнні теракту в Стокгольмі визнав свою провину - ЗМІ

Громадянин Узбекистану Рахмат Акілов, який підозрюється у скоєнні теракту в Стокгольмі 7 квітня, в ході допиту дав свідчення, повідомляє "Дощ", посилаючись на Expressen.

За інформацією видання, на допиті Акілов зізнався у скоєнні злочину, а також сказав, що задоволений тим, що зробив, і досяг, чого хотів.

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Офіційно ця інформація не підтверджена.

Напередодні прокуратура Швеції повідомила про затримання підозрюваного в скоєнні теракту 7 березня. За інформацією Aftonbladet, це 39-річний громадянин Узбекистану. Пізніше Expressen назвало його ім'я — Рахмат Акілов.

Шведські правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у цій справі. Він поміщений в ту ж в'язницю, що і перший затриманий.

Як повідомляв УНІАН, у Стокгольмі 7 квітня на одній з найжвавіших пішохідних вулиць Дроттнінгатан вантажний автомобіль протаранив натовп людей. Загинуло чотири людини, 15 отримали поранення.