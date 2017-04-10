У Берліні поліція попередила теракт біля російського посольства

У столиці Німеччини Берліні правоохоронці затримали марокканця, який готував вчинення терористичного акту біля будівлі російського посольства в Берліні, як повідомляє 112, посилаючись на Der Tagesspiegel.

"У Лейпцигу поліція затримала 24-річного марокканця, який планував теракт біля будівлі російського посольства в Берліні", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з інформацією видання, затриманий планував провести свою акцію під час мітингу страйкарів. Що саме хотів зробити молодий чоловік, у поліції не уточнили.

Як повідомляв УНІАН, у Стокгольмі 7 квітня на одній з найжвавіших пішохідних вулиць Дроттнингатан вантажний автомобіль протаранив натовп людей. Загинуло чотири людини, 15 отримали поранення.