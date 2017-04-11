Ще один російський військовий загинув у Сирії - ЗМІ

У Сирії в неділю, 9 квітня, під час мінометного обстрілу загинув контрактник збройних сил Російської Федерації Ігор Завидний, як повідомляє РБК, посилаючись на слова брата загиблого Євгена.

"Накрило мінометним вогнем і загинуло дві людини. За щасливою випадковістю, його товариш відмовився їхати і замість нього поїхав хлопець з іншої частини", - заявив він.

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При цьому ім'я другого загиблого Завидний не повідомив.

Ігор Завидний народився 3 липня 1982 року в місті Новотроїцьку Оренбурзької області. Служив у Чечні, Дагестані, Інгушетії та Оренбурзькій області.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що жертв серед росіян у результаті американського ракетного удару по Сирії немає.