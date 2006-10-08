Фідель Кастро невиліковно хворий?

Стан здоров`я кубинського лідера 80-річного Фіделя КАСТРО залишається важким, він невиліковно хворий на рак кишечника, повідомляє аргентинська газета "Ла Насьйон" з посиланням на американський журнал "Тайм".

"Кубинський лідер невиліковно хворий на рак кишечника, і, швидше за все, він вже ніколи не повернеться до влади", - повідомляє видання, зазначаючи, що інформація грунтується на секретних даних ЦРУ і заслуговує довіри.

"За останні десятиліття з`являлося стільки суперечливої інформації про здоров`я кубинського лідера, що важко визначити, де - правда, а де - брехня. Цього разу, швидше за все, інформація про Ф.КАСТРО заслуговує довіри", - запевняє "Ла Насьйон".

Видання констатує, що для однозначної відповіді – яким є насправді стан Ф.КАСТРО, необхідно мати повну інформацію від кубинських лікарів, а це навряд можливо.

На початку жовтня президент Венесуели Уго ЧАВЕС, виступаючи перед своїми прихильниками в містечку Санта Інес заявив, що Ф.КАСТРО готовий спокійно прийняти смерть.

Разом з тим, міністр закордонних справ Куби Феліпе Перес ДОЛІ, виступаючи на мітингу в Гавані минулої середи, запевнив, що Ф.КАСТРО скоро знову повернеться до управління державою і займе всі свої посади.

"невдовзі Фідель знову буде з нами на чолі кубинської революції", - сказав міністр.

Ф.КАСТРО переніс 31 липня 2006 року термінову хірургічну операцію у зв`язку з кровотечею в кишечнику.

Вперше за 47 років беззмінного перебування керманичем до свого повного одужання він передав повноваження першого секретаря ЦК Компартії Куби, голови Державної ради і Верховного головнокомандувача своєму 75-річному брату Раулю КАСТРО.