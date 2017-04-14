Напад у Дортмунді: слідчі сумніваються у справжності записок з місця злочину

Німецькі слідчі мають великі сумніви щодо трьох записок із зізнанням у скоєнні теракту, знайдених поблизу місця нещодавніх вибухів у Дортмунді. У записках вказано, що напад підготувала терористична мережа "Ісламська держава" (ІД). Усі три тексти мають ідентичний зміст, як повідомляє DW.

Результати наукової експертизи, яку провели фахівці-ісламознавці, дали слідчим підстави сумніватися, що авторами записок справді є радикальні ісламісти, повідомляють у п'ятницю, 14 квітня, німецькі медіа - радіостанції NDR, WDR та газета "Süddeutsche Zeitung".

Зокрема, в записках вказано, що зловмисники діяли "іменем Аллаха", що відповідає риториці ІД. Однак фахівці зауважили нетипове для ісламістів уживання деяких слів та відсутність у тексті символів "Ісламської держави", зазначають німецькі ЗМІ. Експертів насторожили й вимоги авторів записок: забрати з Сирії бойові літаки Бундесверу "Торнадо" та закрити базу військово-повітряних сил США "Рамштайн" у Німеччині.

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Висувати вимоги - зовсім нетипова практика для ісламістів, адже "Ісламська держава" не провадить переговорів", зазначив щодо цього керівник управління Федерального відомства з охорони конституції в землі Північний Рейн-Вестфалія Буркгард Фраєр (Burkhard Freier). Саме в цій землі розташований Дортмунд.

Слідчих змушує сумніватися й те, що на місці скоєння терактів ще ніколи не знаходили записок із зізнаннями від ІД.