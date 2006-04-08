Принц Гаррі ”запав” на стриптизерку з Литви

Британський принц Гаррі відзначив закінчення військової академії в Сендхерсті вечіркою в одному з лондонських стрип-клубів, повідомляється на сайті газети Daily Telegraph.

Син спадкоємця британського престолу і його друзі провели вечір п`ятниці в клубі Spearmint Rhino на заході Лондона. За відомостями видання, принц Гаррі відмовився від контактного стриптизу, сказавши, що у нього є кохана дівчина. Проте усадив 21-річну стриптизерку з Литви до себе на коліна і розмовляв з нею близько 10 хвилин.

Урочистий парад з приводу випуску військової академії в Сендхерсті, на якому буде присутня бабуся принца - королева Великобританії Єлизавета II, відбудеться 12 квітня.

Молодший син принца Чарльза неодноразово опинявся в центрі скандалів. Зокрема, він підозрювався в тому, що під час навчання в Ітоні здав роботу, написану не ним, а одним з його викладачів. Проте найбільший розголос одержав інцидент, коли принц Гаррі прийшов на костюмовану вечірку в нацистській військовій формі. За поведінку молодшого принца британській королівській сім`ї довелося приносити офіційні вибачення.

Лєнта.ру