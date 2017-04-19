Саркозі закликав французів проголосувати за "друга Путіна" Фійона

Колишній президент Франції у 2007-2012 роках Ніколя Саркозі закликає проголосувати в першому турі за консервативного проросійського кандидата Франсуа Фійона на виборах президента країни 23 квітня, повідомляє Reuters.

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Саркозі закликає проголосувати за Фійона, щоби "перевернути згубну сторінку останніх п'яти років".

"Усім має бути зрозуміло щодо їхніх зобов'язань. Я хочу ясно сказати, чому я підтримую Франсуа Фійона: він має досвід, бажання та програму, яка дозволить Франції забезпечити альтернативу останнім п'яти згубним рокам, які ми пережили", - заявив Саркозі.

Як відомо, Фійон був прем'єр-міністром Франції за часів президенства Саркозі у 2007-2012 роках.

Відповідно до опитувань громадської думки, Фійон бореться за те, щоб отримати змогу пройти у другий тур виборів президента, які повинні відбутися 7 травня.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до різних громадських опитувань, найбільше шансів потрапити у другий тур мають незалежний кандидат проєвропейського спрямування Еммануель Макрон та лідер праворадикальної партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.