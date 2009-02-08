Новий прем'єр Грузії не хоче бути під контролем

Колишній російський великий підприємець Каха Бендукідзе 7 лютого підтвердив свою відставку з посади начальника Держканцелярії Грузії.

"Кілька днів тому прем`єр-міністр Ніка Гілаурі заявив мені, що бажав би бачити на посаді начальника Держканцелярії іншу людину, і щоб я працював в режимі радника прем`єра", - сказав Бендукідзе.

При цьому він утримався від відповіді на запитання, чи приймає пропозицію попрацювати радником.

За словами тепер уже колишнього держчиновника, більш за всіх його відставкою задоволена опозиція, "а це означає вона рада відставці людини, яка боролася проти неї".

Грузинські ЗМІ повідомляють, що між Гілаурі й Бендукідзе завжди були напружені відносини, які неодноразово переростали в сварку у присутності свідків.

6 лютого на засіданні парламенту представники опозиції виступили з критикою в адресу Бендукідзе, вимагаючи від прем`єр-міністра відповісти на питання, який вплив на уряд чинить колишній російський олігарх.

Опоненти Бендукідзе вважають, що всі попередні уряди Грузії, за винятком кабінету покійного прем`єра Зураба Жванія, перебували під контролем колишнього начальника Держканцелярії.

Лента.ру