Бразилія намагається впоратися з напливом біженців із Венесуели

Глибока соціальна та економічна криза у Венесуелі штовхає її громадян до втечі із країни у пошуках кращого життя, повідомляє Euronews.

Дедалі більше венесуельців тягнеться у бік Бразилії. Щомісяця по кілька тисяч перетинає кордон. Як наслідок, на прикордонній території скупчилися сотні шукачів притулку.

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У муніципалітеті Пакарайма на півночі Бразилії розгортається справжня мігрантська криза. Ця частина Бразилії - одна з найбідніших. Впоратися з напливом біженців їй стає дедалі важче.

Родини з дітьми із Венесуели шукають в першу чергу їжу та медицину.

Мер Пакарайми каже, що місто намагається допомогти мігрантам, утім його ресурси вкрай обмежені. Працюють волонтери.

У 2014 році до Бразилії втекло понад 12 тисяч венесуельців. Відтоді ця цифра зросла у 5 разів.

Чимало мігрантів живе у злиднях. Дехто - просто неба.