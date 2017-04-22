Бразилія намагається впоратися з напливом біженців із Венесуели
Дедалі більше венесуельців тягнеться у бік Бразилії.
Глибока соціальна та економічна криза у Венесуелі штовхає її громадян до втечі із країни у пошуках кращого життя, повідомляє Euronews.
Дедалі більше венесуельців тягнеться у бік Бразилії. Щомісяця по кілька тисяч перетинає кордон. Як наслідок, на прикордонній території скупчилися сотні шукачів притулку.
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У муніципалітеті Пакарайма на півночі Бразилії розгортається справжня мігрантська криза. Ця частина Бразилії - одна з найбідніших. Впоратися з напливом біженців їй стає дедалі важче.
Родини з дітьми із Венесуели шукають в першу чергу їжу та медицину.
Мер Пакарайми каже, що місто намагається допомогти мігрантам, утім його ресурси вкрай обмежені. Працюють волонтери.
У 2014 році до Бразилії втекло понад 12 тисяч венесуельців. Відтоді ця цифра зросла у 5 разів.
Чимало мігрантів живе у злиднях. Дехто - просто неба.